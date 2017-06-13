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港鐵由周日(18日)開始推出「程程97折」優惠，市民使用八達通乘搭港鐵，每程車費將回贈3%，為期6個月。

另外，「早晨折扣優惠」計劃亦會延長一年，至明年5月底；由7月1日開始出售的港鐵都會票，有效期將會由30日延長至40日。