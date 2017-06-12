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中國外滙交易中心及上海清算所發布中港「債券通」的交易及託管清算細則，並公開徵求意見。這預示着「債券通」快將推出。

根據相關細則，「債券通」包括「北向通」和「南向通」，「北向通」的交易、登記託管和清算結算等相關業務使用於此次發布的細則。

「北向通」交易日為內地銀行間債市、香港市場均為交易日且能夠滿足結算安排的日期，具體為每個交易日北京時間上午9時至12時，下午1時半至4時半。

「北向通」交易的品種為現券買賣，可交易的券種為銀行間債券市場交易流通的以人民幣計價的各類債券，包括國債、地方政府債、中央銀行債券、金融債券、公司信用類債券、同業存單、資產支持證券等。

境外投資者發送報價請求的請求量最低為100萬元(人民幣‧下同)，最小變動單位為100萬元。

上海清算所發布的登記託管實施細則規定，經人民銀行指定，上海清算所與金管局轄下債務工具中央結算系統(香港CMU)通過基礎設施連接，以多級託管模式為境外投資者提供登記託管、清算結算服務。上海清算所為總登記託管機構，香港CMU為次級託管機構。

上海清算所按照券款對付結算方式(DVP)辦理「債券通」交易的債券和資金結算。債券結算通過金管局在上海清算所開立的名義持有人賬戶辦理，資金結算通過人民幣跨境支付系統、人民幣大額支付系統辦理。