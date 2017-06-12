香港財經

美聯儲周二開始議息，市場幾乎肯定加息，港美息差或再擴闊，港滙偏弱，繼續逼近7.8水平，港元拆息則變動不大。

截至本港時間早上11時26分，港滙報7.7964，低見7.7982，再創近15個月低。

據財資市場公會資料顯示，本港與供樓按息相關的港元一個月銀行同業拆息(Hibor)持平，報0.3686厘。

隔夜、一星期及兩星期拆息分別報0.0839厘、0.1675厘及0.2307厘。三個月拆息報0.7625厘。

長息方面，半年期報0.9627厘；一年期報1.384厘。