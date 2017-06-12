港股直擊 香港財經 即巿股評

美股三大指數上周五個別發展，納指高位急吐1.8%。港股今早亦明顯調整。

恒指今早低開104點，開市後失10天線(約25883點)，其後跌幅一度收窄至72點，見25957點暫時高，之後沽壓再轉強，上午約10時50分跌幅突破200點，暫時最多跌247點，見25783點，下試20天線(約25631點)支持。截至上午約11時，恒指報25801，跌229點或0.9%，大市成交額374.82億元。

國企指數報10515點，跌76點或0.7%。

A股偏軟，滬指跌0.23%；深成指跌0.41%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌1.9%，拖低大市。另外，中移動(00941)跌0.2%；吉利(00175)跌3.2%。

科技股及科網股跑輸，金山軟件(03888)跌3.5%；IGG(00799)挫4%；博雅(00434)跌2.5%；ASM太平洋(00522)跌半成。

美國聯儲局本周議息，市場聚焦加息機會，本地地產股受壓，新地(00016)跌1.3%；九倉(00004)跌1.3%；新世界發展(00017)跌2.6%；長實地產(01113)跌1.1%；領展(00823)跌0.9%。

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