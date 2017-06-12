美國納指上周五急跌1.8%，拖累港股今早挫過百點，一度跌穿10天線。
恒指今早低開104點，報25925，失守26000點關，暫時見最多跌160點，低見25869，跌穿下方的10天線(約25894點)，最新跌幅收窄，恒指現跌75點，報25955。
國企指數跌12點，報10580。
內地股市窄幅偏軟，上證指數報3157，微跌1點。
美國重磅科技股上周五顯著受壓，拖累騰訊(00700)今早低開2.2%，之後曾挫2.9%，低見269.4元，跌穿20天線，最新跌1.4%，報273.4元。
瑞聲科技(02018)跌2.5%，報97元；舜宇光學(02382)低開3.3%，最新跌幅收窄，報65.6元，跌0.3%。
美聯儲本周議息，市場預計加息機會大，滙控(00005)升0.8%，報69.15元；渣打(02888)獲花旗上調目標價，最新升0.9%，報77.15元。
汽車股相對硬淨，長汽(02333)更一度逆市大升一成二，最新升逾8%，暫居成交金額榜第二位。
恒大(03333)悉數出售所持萬科A股股份，有關出售事項產生約70.7億元人民幣虧損，恒大股價最新倒升2.9%，報17.12元。萬科企業(02202)升1.4%，其A股(000002.SZ)復牌升逾8%。