香港財經

本港房屋供不應求，樓價指數再創新高，市民要置業難上加難，為解決房屋問題，團結香港基金(以下簡稱基金會)早前建議搬遷葵涌貨櫃碼頭，騰空該址約940公頃土地用作興建房屋。曾出任房委會委員等多項公職的香港工程師學會前會長周明權表示，與其花時間搬遷碼頭，不如直接在貨櫃碼頭上蓋建屋，可更快速增加房屋供應，容納好幾個美孚新邨的人口。

周明權認為，基金會提出利用貨櫃碼頭土地的構思很好，但應該再行前一步。他稱，以其過往設計地鐵上蓋項目的經驗，可研究「一地兩用」在碼頭存放貨櫃等非上落貨位置，分階段發展上蓋住宅項目，並把地鐵線進一步伸延至葵青區，創造一大片土地建屋，樓價亦可控制，相信市民沒有理由反對。

貨櫃碼頭土地涉及現有業主及碼頭公司權益，周明權稱，發展該址應混合公屋及私樓發展，需要房委會、港鐵(00066)、社會團體、持有業權的發展商及碼頭公司等持分者通力合作，一條心為市民利益設想，「難啲都要做」。

周明權配偶為前自由黨主席周梁淑怡，他周五晚舉行周明權工程顧問有限公司創立25周年酒會，請來候任特首林鄭月娥、全國政協常委唐英年，以及眾多政界和工程界人士出席。周明權表示，林鄭月娥出任發展局局長時，與工程建造界相熟，酒會上未有談及政府政策相關議題，但認為林鄭月娥是一位更願意聆聽意見的政府官員。