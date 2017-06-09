香港財經

針對渾水(Muddy Waters)的沽空報告，敏華控股(01999)發布長達9頁紙公告稱，渾水的指控毫無根據，並且存在對資料的誤讀和事實性錯誤。

渾水創辦人布洛克(Carson Block)對騰訊財經表示，很快會做出有針對性的回覆，將放出更多敏華造假的證據。

敏華主席黃敏利今早在電話會議中表示，為展現對集團前景信心，不排除會回購股份，個人亦不排除會增持。

敏華控股今早復牌，曾高見7.6元，收報6.56元，升8.79%，成交金額10.53億元。