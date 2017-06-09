香港財經 時事脈搏

政府統計處發表《香港的住戶收入分布》報告，指反映社會貧富差距的堅尼系數去年達0.539，較2011年上升0.002，為1971年有紀錄以來新高，反映貧富懸殊進一步惡化。

住戶收入包括職業收入、現金社會福利，以及其他收入(例如股息及利息等)。

統計處根據住戶收入分布的研究結果計算出堅尼系數，若按除稅及福利轉移後住戶每月收入計算，堅尼系數則為0.473，比2011年減少0.002。堅尼系數反映貧富懸殊，介乎0和1中間，數值愈大，反映住戶收入差距愈大，收入愈不均。

統計處又指，去年工作人口每月主要職業收入中位數為1.55萬元，經計算價格變動後，較2011年實質升幅為9.5%；至於住戶每月收入中位數是2.49萬元，較2011年實質升幅為4.4%。

政府發言人表示，政府透過稅務及以實物形式提供的社會福利政策，在住戶收入再分布上擔當日益重要的角色，去年住戶按除稅及福利轉移後，住戶收入計算的堅尼系數為0.473，較2011年下降0.002，有關措施合共使系數在去年減少0.066，減幅比2011年和2006年都大，顯示政府政策有助縮窄收入差距，而力度和成效隨時間有所增加。

發言人補充，堅尼系數只反映住戶收入分布，並未考慮住戶擁有的資產，未能全面反映某些「低收入、高資產」住戶實際經濟狀況或生活水平，若作為貧富懸殊指標，須小心闡釋。