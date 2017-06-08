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今日 18:49 港股直擊 香港財經

周大福料本財年港澳營業額低單位數增長

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周大福(01929)公布3月底止2017財政年度業績，下半年度營業額按年增長4.4%，相比上半年度跌23.5%有改善，執行董事鄭志剛表示，香港零售、珠寶行業已見底，2018財年下半年度營業額應有單位數升幅；期內港澳地區下半年度營業額增長0.8%，預料2018財年全年會有低單位數增長。

期內毛利率27.6%，增1.6個百分點，扣除黄金借貸的未變現對沖影響後，經調整毛利率28.9%，跌0.4個百分點，由於售出較多足金產品所致。董事總經理黃紹基指出，下半年度業績受黃金銷售拉動，第四季港澳地區同店銷售增長4.2%，結束連續12季的跌勢。估計金價仍會維持每盎斯1200多美元水平，加上今年雙春兼潤月是賣金旺季，有信心2018財年下半年業務表現會更好。

鄭志剛表明要改變客路，指早前本港業績的跌幅主要受遊客減少影響，將來會主攻本地VIP客以及新界東和新界西的屋苑社區客。黃紹基稱，早前已淨關店7間，按計劃再關5間店後，相信便完成調整。

周大福着手調整黄金對沖機制，由以往70%存貨對沖，改為基本庫存不作對沖、旺季的季節性交貨及加盟商存貨作100%對沖，整體對沖可降至20%至50%，實際水平視季節而定。財務董事鄭炳熙表示，更精準的對沖可令利潤更穩定，預計減少30億至40億元黄金借貸，每年可節省利息成本5000萬至6000萬元。

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