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今日 15:34 香港財經

滙豐:債券通為內地資本賬開放邁進一步

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滙豐資本市場亞太區聯席主管陳紹宗今天出席一論壇時表示，全球投資者覬覦內地開放債券市場，「債券通」為內地資本賬開放邁進一步。透過「債券通」，國際投資者可以利用香港的交易平台參與內地債市，即於離岸參與在岸市場。

他稱，推出初期，估計零售投資者主要透過資產管理產品參與。內地擁有亞洲第二大、全球第三大債券市場，截至今年3月底，託管的債券規模達到65.9萬億人民幣，而國際投資者的總投入已超過8000億。當「債券通」推出後，不難估計，國際投資者的參與將漸漸增加。

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