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今日 15:09 香港財經

巴曙松:外資參與內地債市潛力巨大

港交所(00388)首席中國經濟學家巴曙松表示，「債券通」是人民幣國際化的新推動力，如果沒有開放的債券市場支持，人民幣難以成為真正的國際貨幣，人民幣國際化要從貿易結算為主，轉向更多的金融產品定價和儲備貨幣功能。

他稱，中國債市預計到2020年前有40萬億元(人民幣‧下同)的發展空間，因為估計到2020年，中國GDP可達到95.3萬億元，而現在外資參與度只有2%，而外資在主權債市場的參與度為3.93%，遠低於新興市場和發達市場平均水平，應該向外開放，更多外資流入也會在人民幣滙率疲弱時提供支持和穩定性。外資參與度起步點低，但潛力巨大，如果在2020年參與度達到10%，規模將達9.5萬億元。

對於國內有言論擔心國內投資者喪失部分債市定價權，他則强調，外資參與在岸定價市場，平衡國內外定價，其實是强化了在岸定價權。

近月內地債市出現調整，他認為，在岸債券息差拉闊，估值按照風險而出現差異，會吸引真正的機構投資者參與，而且打破剛性兌付的大方向會倒逼監管合作，原先交易和托管等各自分割、五龍治水的監管分隔狀況會改善。

他説，「債券通」相對其他渠道的創新在於，不做大改變，沿用海外投資者用慣的托管方式和名義持有人制度，未來「債券通」的南下渠道也會保持內地投資者習慣的交易方式。其他創新包括沒有額度限制和以電子方式來交易，目的是減低外資參與在岸市場的成本。

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