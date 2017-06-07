香港財經 時事脈搏

財經事務及庫務局局長陳家強明早離港前往新加坡，展開為期兩日的訪問行程，以促進兩地聯繫。

陳家強抵達新加坡後，隨即分別與新加坡財政部長王瑞傑及新加坡金融管理局局長孟文能會面。

他並會為香港駐新加坡經濟貿易辦事處舉辦的慶祝香港特別行政區成立20周年晚宴擔任嘉賓，以及發表主題演講。

陳家強於6月9日(星期五)會參觀新加坡政府為管理外滙儲備而成立的新加坡政府投資公司，以及新加坡交易所。他亦會與來自新加坡銀行公會的業界領袖共晉午餐，就共同關心的金融議題交換意見。他將於同日晚上返抵香港。