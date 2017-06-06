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瑞聲科技(02018)被沽空機構葛咸城(Gotham City Research)狙擊後停牌至今，另一沽空機構匿名分析(Anonymous Analytics)反撐瑞聲，發表長達51頁報告反駁葛咸城，更給予瑞聲「強烈買入」評級，目標價111元，較停牌前收報81.43元，尚有36.31%上升空間。

匿名分析報告以「香港應有更好的英雄」(Hong Kong Deserves a Better Hero)為題，指出葛咸城的報告具有嚴重的誤導性，對瑞聲的沽空報告中，有大量蹩腳的研究內容，嚴重錯誤的陳述，批評葛咸城對香港上市規則中須予披露關聯方規定的無知。

葛咸城指，瑞聲利用23個未披露關連人士之相關供應商，以誇大盈利，而這些供應商由瑞聲科技行政總裁的家庭成員或員工持有及管理，認為瑞聲違反上市公司條例及蘋果供應商守則。匿名則指出，該等公司僅兩家公司為香港上市規則中，須予披露關聯方，而在瑞聲的年報中，這兩家公司都已經以其他英文名的形式披露。

另外，匿名亦以逾10頁篇幅，分析瑞聲行政總裁潘政民的親屬關係及其任職情況，並逐家闡述23家公司的情況，批評葛咸城的指控並不成立。

至於瑞聲存在剝削員工問題，或導致蘋果制裁，匿名報告指，瑞聲並非富士康，據調查所得，瑞聲員工工作待遇正常。