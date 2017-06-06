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人和商業(01387)可能有意收購護膚及化妝品零售商The Body Shop。

人和表示，已就收購一間護膚及化妝品零售商提出有約束力的要約，有效期20個營業日。若成事，該公司將以內部現金及債務融資一同支付交易。

英國《天空新聞》報道，法國化妝品零售商歐萊雅(L'Oreal)計劃出售旗下品牌The Body Shop，人和為潛在買家之一，至於其他有興趣的投資者，包括私募基金CVC。預計The Body Shop價值最多6億英鎊(約60.26億港元)。