訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:53 香港財經 港股直擊

人和商業傳收購Body Shop

放大圖片

人和商業(01387)可能有意收購護膚及化妝品零售商The Body Shop。

人和表示，已就收購一間護膚及化妝品零售商提出有約束力的要約，有效期20個營業日。若成事，該公司將以內部現金及債務融資一同支付交易。

英國《天空新聞》報道，法國化妝品零售商歐萊雅(L'Oreal)計劃出售旗下品牌The Body Shop，人和為潛在買家之一，至於其他有興趣的投資者，包括私募基金CVC。預計The Body Shop價值最多6億英鎊(約60.26億港元)。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。