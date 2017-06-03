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今日 16:44 時事脈搏 香港財經

蘇錦樑:港急步走模式 一帶一路可捉更多機遇

商務及經濟發展局局長蘇錦樑出席「滙智營商」高峰會致辭時表示，營商之道不僅是「做大個餅」，還需要夠快、夠貼(指潮流)，更需要有一位洞悉形勢、早着先機的領袖帶領，而政府的運作也如是。

他又稱，該局近年寧願「多走一步，走快幾步」，加強與不同地區的合作，再編織成為區域合作，即是由發展香港的企業、業界，再與周遭城市合作，如深港澳合作，再發展大灣區合作，配合國家「一帶一路」的政策下，香港這種「急步走」模式，更能夠緊貼市場發展，從而在「一帶一路」中捉緊更多機遇。

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