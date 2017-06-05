香港財經

日經Markit公布，經季節調整後，5月份日經香港採購經理指數(PMI)降至50.5，4月份為51.1，顯示私營經濟的改善程度放緩，但數據連續兩月於擴張水平。

IHS Markit經濟師Bernard Aw表示，踏入第二季度，香港私營企業展現不錯的增長勢頭，但至5月隨即放緩。產出雖維持增長，但新訂單再度下跌，庫存累積亦見減慢，令市場對近期出現的好轉情況能否持續存疑。就業增長雖可見，但增長率微不足道。企業的資源持續充裕，未來招聘很有可能受到牽制，尤其當需求疲弱的跡象乍現時，因此，勞動市場的前景未許樂觀。

他指出，利好因素是內地對香港產品與服務的需求重回升軌，增長率雖然溫和，但卻是接近3年以來首見。惟香港私營企業仍然面對困難。盈利空間持續備受擠壓，營商氣氛低迷，皆不利於私營企業維持擴張。

企業新接的訂單銷量雖收縮，但產出水平仍以溫和增幅高於4月份，連續第三個月擴張。

企業連續3個月調低產品售價後，最終因成本通脹加劇，為保障利潤率而提價，惟加幅輕微；但亦有個別企業為了維持競爭力和清銷現貨，向客戶提供折扣優惠。

香港私營企業5月面對更巨大的成本壓力。投入成本與員工薪酬皆持續上升，雙雙帶動成本通脹加速上揚，升幅接近三年以來最高。此外，香港企業對營商前景依然看淡，並列舉增長前景乏力、美元強勢、競爭加劇、通脹等因素。