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發展局局長馬紹祥發表網誌，講解昨日發表的《可持續大嶼藍圖》，又深信大嶼山將會成為香港通往全球和大珠三角地區的國際和區域門戶。

他指出，大嶼山不僅是全港最大的島嶼，更坐擁策略性的地理位置，隨着北大嶼各項基建設施落成，包括：港珠澳大橋、屯門至赤鱲角連接路、東涌新市鎮擴展、香港國際機場三跑道系統等，將有助促進本港與發展蓬勃的大珠三角地區在地理和功能上的連繫，並連接粵港澳大灣區，即廣東省的9個城市及香港、澳門兩個特別行政區的跨境交通網絡，從而鞏固和提升香港國際金融、航運、貿易三大中心的地位，並推動融資、商貿、物流、專業服務、創新及科技事業、旅遊等發展。

他認為，除了經濟貢獻，大嶼山擁有珍貴的自然及文化資源同樣重要，包括：濃厚的文化歷史、廣闊的郊野公園、保存完好的宗教傳統、豐富的動植物種，以及極具價值的生態環境。他明白每每觸及有關議題時，必定會水花四濺，但既然是自然文化保育的寶藏，亦是香港長遠可持續發展中重要的一環，政府必定致力達至發展與保育並重。

馬紹祥指出，《可持續大嶼藍圖》為大嶼山勾畫出未來路向。在「北發展」的路向上，「北大嶼山」和「東大嶼都會」將聚焦房屋及經濟發展項目，建設舒適宜居的智慧型、綠化和低碳社區，包括：3個智慧型低碳社區，令整個大嶼山有潛力為約70至100萬的人口提供舒適居所；兩個商業及就業平台，共可提供約47萬個職位；休閒、娛樂及旅遊樞紐，締造東北大嶼旅遊門戶，成為旅客全年的旅遊目的地。

馬紹祥強調，當局清楚知道大嶼山大部分地區，尤其是「南大嶼」，擁有獨特和優美的景觀、豐富的物種、珍貴的生態環境、寶貴的歷史文化遺產和傳統鄉村特色，希望藉此加強自然保育，並適當地作可持續休閒及康樂用途。在「南保育」的路向上，包括：繼續推展在大嶼山水域劃定4個海岸公園等保育工作；興建單車徑和越野單車徑及訓練場、提供露營營地，以及改善行山徑/步道、提供水上活動中心、沙灘排球場及歷奇場地等可持續發展休閒康樂用途；種植季節花卉或主題樹木供市民欣賞、推動生態旅遊等，以推廣休閒康樂活動。

他指出，談論大嶼山的發展與保育問題時，彷彿兩者必然存在矛盾，而事實上，《可持續大嶼藍圖》正好引證發展與保育之間能夠相輔相成。