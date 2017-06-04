香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波在最新網誌再回應香港連續兩年成為全球最具競爭力經濟體。他提到今年「經濟表現」一環的排名跌出10名以外，他認同租金成本高昂是經濟發展的一個不利因素。

瑞士洛桑國際管理發展學院(IMD)一年一度發表的《世界競爭力年報》中，香港連續第二年排第一。陳茂波指出，今年排名首4位仍是香港、瑞士、新加坡及美國，但頭20位的經濟體絕大部分都有變動，反映國際間競爭非常激烈，步伐稍為放慢，便會被趕上。

他指出，香港在IMD報告的「政府效率」和「營商效率」兩個範疇續佔鰲頭，說明本港軟實力，包括優良的法治、強健的公共財政、廉潔的社會風氣、簡單的低稅制、友善的營商環境和穏健的金融系統等，得到國際肯定，亦正是不少跨國企業選擇到本港設立營運據點的原因。

不過，他提到今年「經濟表現」一環，由去年的第5位跌至11位，他認為是由於去年初環球經濟欠佳，對香港這類細小而高度外向的經濟體影響較大，拖累排名。而今年以來，環球經濟氣氛改善，本地經濟穩步好轉，第一季更錄得近6年來最快的按年增幅，如果勢頭持續，2017年的經濟表現可較上年為佳。

他進一步指出，在「經濟表現」範疇的「價格」項目中，63個受評核的經濟體中本港排第62位，突顯出香港高昂的生活成本。他認同租金成本高昂是經濟發展的一個不利因素，強調絶不會鬆懈，繼續大力增加土地供應。

「基礎建設」範疇方面，香港排名微升至20位，陳茂波表示，IMD對基建的定義較廣闊，除一般的交通運輸基建外，也包括科技、科研、健康和教育等方面的評核，因此香港在IMD報告中有關「基礎建設」的排名，和其他報告有明顯出入。世界經濟論壇的全球競爭力報告連續7年，予香港基礎建設全球第一的排名。

陳茂波指出，IMD今次亦首度發表《世界數碼競爭力排名榜》，香港位列全球第7，較去年爬升4位。他表示，創新及科技局在2015年11月成立以來已投入超過180億元，推出多項計劃發展創科生態系統，今年的《財政預算案》中，亦預留100億元，支援香港的創科發展。

陳茂波稱，各研究機構的競爭力報告側重點不同，這些報告評價和建議為本港作「定期驗身」，了解可進步的空間。他認為，香港的競爭優勢不是僥倖所得，「逆水行舟，不進則退」，因此香港必須鞏固優勢，虛心改善不足之處，把握各種機遇，令經濟持續發展。