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今日 10:38 時事脈搏 香港財經

蕭偉強:申請注資社區投資共享基金 冀增社會凝聚力

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勞工及福利局局長蕭偉強在最新網誌表示，政府已向獎券基金申請3億元撥款，注資「社區投資共享基金」。

他表示，基金早在2002年由特區政府成立，以增強社區凝聚力及幫助弱勢社群編織互助網絡，推動市民及社會各界互助互信，該基金至今注資共5億元，成立以來已批出4.52億元支持331個計劃，超過68萬人次直接參與計劃，包括逾8萬名義工和8900個協作夥伴，建立逾2070個互助網絡。

蕭偉強認為，「社會資本」在社區每個角落都存在，透過建立人與人之間的網絡團結和凝聚社會。而基金積極推動跨界別協作，以建立社區鄰里支援網，「房、福、社」(房屋、福利、社區)協作的「樓長制」便是其中一個旗艦模式。

「樓長」是屋邨內街坊，但肩負起一份非凡任務，四出關顧邨內街坊的需要，噓寒問暖，發揮「及時雨」的功能。

蕭偉強指出，近年很多新建公屋或重建屋邨入伙，當獨居及雙老長者，走入一個新社區，人生路不熟，倍感孤獨。基金積極推行不少新社區計劃，連結新舊街坊築起互助網。他引述參加者及義工反映，計劃讓參加者重拾社區溫暖。

另外，蕭偉強特別提到早前到聖公會麥理浩夫人中心旗下的「陽光鄰里互助中心」，參與由賽馬會資助的「賽馬會『陽光計劃』劏房居民社區支援服務」。

計劃協助劏房居民建立社區鄰里關係與網絡。他表示自己年幼時亦曾住過「板間房」，雖然社會資源匱乏，但居民之間人情味濃厚、守望相助，但現時居住環境改變，人與人的關係變得疏離。當日活動令他感到「溫情洋溢」。

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