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政務司司長張建宗發表網誌稱，上周扶貧委員會通過8項新的援助項目，修訂和優化3個現有項目，回應社會上不同群組的需要，支援病人、長者和低收入家庭及婦女。

8個新項目透過關愛基金撥款資助，涵蓋醫療衞生、安老護理和教育的範疇，總撥款金額達13億元，受惠人數逾8萬人，照顧老弱婦孺的醫療護理和生活需要，當中6個在《施政報告》中提出。

張建宗稱，子宮頸癌是婦女常見癌症之一，但衞生署調查發現，家庭收入愈低的婦女，接受子宮頸癌篩查的比率也愈低，因此政府推出先導計劃，資助6.699萬名低收入婦女接受子宮頸癌篩查及預防教育。

安老方面，當局推行兩項試驗計劃，深化社區安老支援：為在公立醫院接受治療後離院的長者，提供過渡期的綜合護理服務及支援；同時支援身體機能有輕度缺損的長者，提供靈活的家居照顧及支援服務。估計共7200位長者可受惠。

為協助在職父母能安心工作，而其子女在課餘時間獲得適當的照顧，當局推出試驗計劃放寬「課餘託管收費減免計劃」的入息上限，並大幅增加2000個減免名額，預計約3000人受惠。

同時，當局資助持有非本地學歷及有經濟需要人士，向香港學術及職業資歷評審局申請學歷評估服務的費用，項目為期三年，預計受惠人數約3000人。

公共醫療服務層面將推出3個新援助項目，為病人提供藥物、醫療裝置和醫療消耗品資助，包括：資助合資格病人購買極度昂貴的藥物；資助公立醫院合資格病者，購買指定用於介入程序及在體內設置的昂貴醫療裝置；為低收入家庭的永久造口人士提供購買醫療消耗品特別津貼的試驗計劃。

張建宗表示，關愛基金不僅為社會保障網以外的有需要人士紓困，更着眼於未來。這些新項目大多為試驗或先導計劃，先行先試，補漏拾遺。若成效卓著，將發展成為常規項目。