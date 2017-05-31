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今日 10:41 時事脈搏 香港財經

梁振英:港金融科技發展與內地比相形見拙

行政長官梁振英出席立法會答問會時表示，香港經濟發展的一大問題，是產業結構和傳統產業的競爭力，雖然金融業發展不錯，但金融科技方面發展仍然落後，和內地相比是相形見拙。

他強調，政府非常關心創新科技發展，因此他未上任時已委託上屆政府提出設立創新及科技局，但遭受立法會拉布，要到兩年前才能成立，磋跎香港的機遇。

梁振英表示，政府在政策和資源投放，都有推動創科發展，他亦有與大學商討，希望能多做商業化和應用化的研究，認為若香港能夠把握到創科發展的大潮，將會對社會經濟帶來很大進步。

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