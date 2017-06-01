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針對樓價高企及用家購買力脫節，中原地產創辦人施永青建議，政府每年應規定最少一半的私人土地，只賣給本地首次置業者，同時不准出租、只准自住。

施永青出席電台節目時，認為早前金管局推出的「加辣」措施無助壓抑樓價，只增加入市困難，使真正有住屋需要的港人無法負擔。

他表示，不能說政府的樓市措施完全沒有效用，但政府提出的措施只是調控需求而不是供應。樓市受多個因素影響，只靠一招難以取得成績，且當年救市時有「孫九招」，所以僅靠削減需求並不足夠。他稱，「孫明揚救市都有9招，要9招連出先可以產生效應」，建議政府應全方位出招，包括於供應、城市規劃及法律方面着手，不應只期望縮減需求。

施永青又認為，候任行政長官林鄭月娥提出5個置業階梯，即公屋、綠置居、居屋、首次置業上車盤及私樓的概念太過複雜，認為可將綠置居、居屋改為「首置盤」。

出席同場節目的土地監察主席李永達表示，銀行二手樓按揭只有五成，相比發展商許多時為一手樓提供九成二按，變相令二手樓需求大減。他又稱，現時私人發展商的新盤樓價高企，主要由於二手樓買賣市場大幅下降約一半，以致令新盤灸手可熱。

他建議政府增加樓市供應，並逐步採取措施分隔自住與投資市場；同時，可考慮重推出售公屋計劃，令基層街坊擁有物業的希望能夠重新燃點。