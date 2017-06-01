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行政長官梁振英出席任內最後一次立法會答問大會，梁振英總結過去五年工作時表示，香港在發展經濟、推動基建、改善民生、維持治安、擴展對內外關係都取得進展，政府亦全力推動傳統及培育新興產業，以擴闊經濟基礎，提供收入更高的就業及創業機會。

房屋問題上，梁振英指出，本屆政府標本兼治，大力增加房屋供應，亦推出多輪需求管理措施，打擊投機及投資需求，公私營房屋供應的顯著增加會在今年開始陸續出現。今年開始，未來3至4年的一手住宅供應量達9.6萬伙；公營房屋興建量預期達9.46萬伙。

他又指，經過土地改劃工作後，住宅單位潛在供應達38萬個，而中長期新市鎮擴建、加上潛在鐵路物業供應，預期可提供22萬個住宅單位，以及860萬平方米工商業樓面面積。

至於扶貧方面，本屆政府透過低收入在職家庭津貼以及長者生活津貼，支援低收入家庭等弱勢社群，又制定首條官方貧窮線，而貧窮人口已連續3年降至100萬以下，領取綜援數字亦是15年新低。

他又表示，本年度在教育的經常性支出是786億元，較本屆政府上任時增加三成，而明年幼稚園學童家長亦將受惠於免費優質幼稚園教育計劃。

他亦提到，醫療開支為619億元，並投入2000億元開展10年醫院發展計劃。至於對外工作，港府將密切及深化聯繫，期內在多個國家及城市設立駐外國辦事處及聯絡處，並簽署自貿協定。

梁振英表示，香港今年回歸20年，世界政治經濟發生深刻變化，國家發展一日千里，中國「一帶一路」倡議宏大深遠，能為港人提供龐大全方位機會，發揮「一個之利、兩制之便」。

他又表示，必須珍惜本港來之不易的成就，並要居安思危、不能議而不決，呼籲不要磋跎歲月，冀議員加快審議進度，並齊心支持新一屆新府。