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今日 17:38 香港財經

調查:僅38.9%表示參與公共年金

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政府早前建議推出公共年金，市場預期其內部回報率可達3至4厘。康宏金融一個調查顯示，801個受訪者中僅38.9%表示會參與，但同時有35.8%受訪者稱不會參與，其餘則未有決定；計劃回報低及入場門檻高是兩大受訪者不會參加的原因，分別佔23.2%及20%。另外，受訪者預期的公共年回報率中位數為6厘。

康宏理財行政總裁冼健岷認為，調查反映公眾對公共年金計劃未有充分認識，建議政府教育公眾認識年金產品特色，同時應參考市民期望的回報水平。不過，他亦認為政府需平衡各項風險，現時提出的方案已「有交代」。

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