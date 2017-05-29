香港財經

扶貧委員會召開會議，關愛基金專責小組主席羅致光會後表示，會上主要討論公共年金計劃的初步構思，並通過關愛基金專責委員會建議的9個項目。

其中，包括4項醫療項目、4項社福項目及1項為持非本地學歷低收入人士進行學歷評審的資助，合共批出約12億元。

另外，被問及今次會議是否最後一次開會，他表示，有機會於6月再開會，相信可以等待數星期後，才回顧幾年內的扶貧工作做得如何。

至於他會否以下屆局長身分延續扶貧工作，以及會否退出民主黨，羅致光稱，現階段不回應有關問題。