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今日 18:18 香港財經 中國財經

人幣隔夜拆息曾見百厘樓上

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受市場資金緊張影響，離岸人民幣拆息走高，星展香港財資市場部董事總經理王良享表示，遠期市場的翌日隔夜拆息(即翌日借、後天還)今日一度抽升至120厘樓上，反映本港離岸人民幣短期資金的流動性十分緊張。

王良享認為，翌日隔夜拆息抽升，包括由於跨月結，其次是受內地假期影響，市場憂慮復市後拆息或再走高，因此「借定先」。

他強調，市場上僅對短期資金緊張，長期資金並不「水緊」，長息如半年期及一年期，仍維持在4.5厘左右。

王良享預期，短期內離岸人民幣短息仍維持高位。

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