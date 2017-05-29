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今日 16:08 香港財經 時事脈搏

蘇錦樑:已收到有線簽署續牌

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有線寬頻(01097)股東會通過注資方案，董事會亦接納收費電視續牌，商務及經濟發展局局長蘇錦樑表示，已收到有線簽署續期牌照。

蘇錦樑又指，所有持牌機構的股權變動，均需通訊局審批，強調局方會按法例及既定程序審理及處理。

對於有線旗下的免費電視台奇妙電視接收出現困難，蘇錦樑認為，每個新的服務都需時磨合，就技術上的問題，相信有線具備足夠能力去處理。

另外，他提到，迪士尼樂園擴建計劃，已獲立法會財委會通過撥款，冀樂園可以有更豐富的內容，讓市民和旅客有新的體驗及享受。

 

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