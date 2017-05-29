國際財經 香港財經

擁有越南最多本土航線的航空公司VietJet創辦人兼行政總裁Nguyen Thi Phuong Thao表示，集團接獲香港、倫敦、新加坡等交易所接觸，洽商境外上市可能性，可能成為首間在境外上市的越南企業。

她又表示，紐約證交所人員本周較後時間將與她會晤。

今年4月，VietJet股東批准外資持股量，由30%增至49%。不過，VietJet如果要增加外資持股量，仍要得到總理阮春福批准，因為航空業是受管制行業。

3個月前，VietJet在當地上市，股價至今已升50%。



