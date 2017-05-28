香港財經

國際評級機構穆迪接連調低中國內地和香港的信用評級。財政司司長陳茂波在網誌中指出，不少學者、專家和業界人士都指出香港經濟基礎良好，金融系統穩健，財政狀況也非常健康；穆迪調低香港評級的決定，實在值得商榷。

穆迪提到其中一個主要理據，是香港和內地日益緊密的經濟聯繫。不過，陳茂波認為，若單以經濟緊密程度，近乎機械式地將香港評級下調，這理據未免流於膚淺。

他強調，香港作為國家的國際金融、航運和商貿中心，回歸20年來，與內地的經濟往還愈趨緊密，各範疇的合作都提升至一個新的層次。另內地近年一直是全球經濟增長的主要引擎，貢獻超過全球經濟增長三分之一，地位舉足輕重。

他又表示，過去5年，香港經濟在不穩的外圍環境下，每年平均增長2.4%。隨着環球經濟於去年回穩，香港經濟增長自2016年第二季起逐步加快，2017年第一季更錄得4.3%的顯著按年增長，是近6年來最高增幅。

穆迪下調香港評級的另一個理據，在於香港銀行與內地相關貸款業務增加，或為香港的金融市場帶來風險。他稱，現時香港銀行資本充裕，資本充足率和整體不良貸款比率按年均有改善。國際貨幣基金組織在1月公布的評估報告中，再次肯定特區政府強而有力的政策框架，包括審慎的財政政策及健全的金融體系監管，便是有力的證明。

最後，陳茂波指出，回想去年3月穆迪將內地及香港的評級展望調低，指出內地經濟面臨硬著陸風險，香港亦勢遭波及。當時港府也表示難以理解和認同。觀乎香港和內地去年至今年初經濟的良好勢頭，穆迪當時所言的「危機」，看來實在言過其實。