香港財經

前金管局總裁任志剛指出，過去每十年，如過去1997亞洲金融風暴，2007、2008的環球金融海嘯，不希望2017、2018年再發生－次，但若再次出現，「覺得下一個(金融風暴)可以好犀利」。

任志剛回顧香港回歸20年時認為，若再有金融風暴出現，可能會在採取「華爾街模式」的市場，因為過去引發金融風暴的投機文化，及全球資金流竄問題仍未完全解決。若再有金融風暴，規模可以較以前大很多。

他表示，香港過去20年在貨幣穩定、金融穩定及維持國際金融中心方面算是良好，但政府及監管當局要居安思危。「香港在國際金融中心地位方面，是否做晒？要在香港未被邊緣化前，做强做大。」

他稱，監管方面，金融服務是服務經濟，是否有空間引入彈性，針對性的做法監管風險？如對複雜的投行活動可以嚴格監管，對於簡單傳統的金融服務是否有引入彈性監管的空間？如開戶難的問題。

他表示，候任特首林鄭月娥在其政綱亦提出的金融領導委員會可做到有關工作。但他未有評論會否加入行會。

任志剛又稱，回歸前中英曾有秘密溝通渠道，就回歸後的金融安全工作進行溝通，發展令人滿意。他舉例當時的議題包括成立金管局、流動資金調節機制，以至回歸前香港貨幣已由洋紫荊取代女王頭，減少殖民地色彩，但以前有女王頭的貨幣在回歸後仍可沿用。