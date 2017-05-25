香港財經

政府統計處公布，本港4月商品整體出口貨值按年升7.1%，遜於市場預期升12.5%；進口貨值按年升7.3%，遜於市場預期升13.5%。

4月份，本港錄得有形貿易逆差341億元，相等於商品進口貨值的10.1%。

繼3月錄得16.9%的按年升幅後，4月份轉口與港產品出口合計的商品整體出口貨值3054億元，按年升7.1%。其中轉口貨值3021億元，上升7.2%，而港產品出口貨值則下跌至33億元，跌幅2.1%。同時，3月份錄得13%的按年升幅後，4月商品進口貨值3395億元，按年升7.3%。

期內，輸往亞洲的整體出口貨值上升9.4%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是印度升96.9%、台灣升30%、中國升4.1%。然而，輸往新加坡和韓國的整體出口貨值則錄得跌幅，分別下跌8.8%和2.7%。

今年首4個月，商品整體出口貨值按年上升9.4%。其中轉口貨值上升9.5%，而港產品出口貨值則上升3.1%。同時，商品進口貨值上升9.8%。有形貿易逆差1449億元，相等於商品進口貨值的11.1%。

政府發言人表示，環球經濟改善，商品出口在4月份顯著增長，主要是由輸往多個亞洲市場出口的穩健增長所推動。另外，環球經濟狀況逐漸改善，未來應會繼續為香港出口表現帶來支持。然而，外圍環境仍然面對各種不明朗因素，特別是美國利率正常化、英國「脫歐」及美國和歐洲在政策和政治方面的發展、保護主義情緒可能升溫，以及不同地區的地緣政治局勢緊張。