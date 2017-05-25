香港財經

Samsung Pay今日正式登陸香港，多家銀行推出回贈等優惠吸客。

星展香港信用卡客戶由即日起至8月31日，於不同階段在任何商戶累積消費滿100元，均可享30元現金回贈，優惠期內每月回贈上限為90元。

中銀Visa及萬事達信用卡客戶，即日起至6月30日，到全港萬寧及GNC專門店單一消費滿500元，即減50元；全港7-Eleven單一消費滿30元，即減10元。優惠不適用於購買萬寧禮券、香煙、奶粉及服務項目等。

大新銀行信用卡用戶，即日起至7月31日前，首次以Samsung Pay單一交易滿20元，可獲回贈20元；每月累積Samsung Pay交易滿1500元或以上，該月交易可享高達2%現金回贈。另外，即日起透過大新IPAY支付平台內，交易7次並累積合資格交易滿500元，可獲Pacific Coffee電子咖啡券1張。

花旗銀行則主打送手機，6月30日前第888次及其倍數的Citi信用卡客戶，以Samsung Pay簽賬，即免費獲贈Samsung Galaxy S8一部。另外，成功登記的用戶以Samsung Pay付款，不論金額，每日可獲8元現金回贈；累積Samsung Pay簽賬滿800元，其中最高單一簽賬金額之交易可獲高達8%現金回贈，最多回贈80元。

Samsung Pay只有Galaxy S8+、Galaxy S8、Galaxy S7 edge、Galaxy S7、Galaxy S6 edge+及Galaxy Note5型號才可享用。