港股直擊 香港財經 即巿股評

隔晚美國三大指數造好，連升走勢進入第5日。雖然評級機構穆迪把香港本地及外幣發行人評級，由Aa1下調至Aa2，惟港股今早發力衝高，再創超過22個月新高。

恒指高開82點，甫開升幅一度收窄至63點，見25491點半日低，其後發力，升幅突破200點，最多升214點，見25642點，創2015年7月6日以來新高，之後升勢回順。恒指中午收報25576點，升148點或0.6%，大市成交額400.16億元。

國企指數報10525點，升134點或1.3%。

A股半日個別發展，滬指升0.39%；深成指跌0.41%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升0.7%；中移動(00941)升0.6%；滙控(00005)升0.4%；領展(00823)創上市新高，半日升1.4%；中銀香港(02388)逼近上市高，半日升0.9%。相反，友邦(01299)跌0.9%；煤氣(00003)創52周高，半日倒跌0.1%；國泰(00293)跌%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

中資金融股：中資金融藍籌領漲大市，平保(02318)再創逾22個月高，半日升2.1%；國壽(02628)亦創52周高，半日升1.6%；建行(00939)升1.4%；交行(03328)升1.9%。另外，招行(03968)創23個月新高，半日升4.1%，為升幅最大國指成分股；農行(01288)創52周高，半日升1.1%。

內房股：昨日跑出的內房股今早續見資金追買，中國恒大(03333)見12.46元再創上市新高，半日升4.6%，成交額14.04億元。佳兆業(01638)日前獲花旗恢復評級，建議「買入」，目標價2.9元，半日升4.6%。另外，華潤置地(01109)升3.7%，為表現最好藍籌；中海外(00688)升3.3%；萬科(02202)升3.7%；碧桂園(02007)再創多年新高，半日升6.3%。

焦點股份

敏華控股(01999)：截至3月底止全年多賺32%，股價今早創上市新高，半日升11.3%，報7.9元，成交額1.34億元。敏華主席黃敏利表示，計劃於新一年在中國增加不少於300家門店，亦已於5月初將國內功能性沙發產品的零售價及批發價增加5%。

I.T(00999)：股價今早曾升7%，見3.51元創超過兩年新高，半日升3.7%。集團截至2月底止全年盈利3.14億元，按年增50.25%。

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