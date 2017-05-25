香港財經

評級機構穆迪昨晚將香港的長期信用評級由「Aa1」轉為「Aa2」，財政司司長陳茂波回應指，非常不認同穆迪的觀點。

他表示，雖然內地經濟和香港經濟關係非常密切，但不認同穆迪基於對中國的主權信用評級的調整，而機械式地隨之將香港的評級下調。

陳茂波例指，穆迪指香港銀行與內地相關貸款業務的風險增加，但事實上內地相關貸款的借款人大部分是大型國企和跨國企業，信貸質素普遍較高，不良貸款的比例亦自去年初有所下降。同時，在香港金融管理局的審慎監管下，香港銀行奉行審慎的貸款批核標準，對內地相關貸款的風險管理亦已有所加強。

陳茂波重申，香港一直依照《基本法》的規定實行高度自治，享有行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權。中央政府和特區政府會繼續堅定不移地落實「一國兩制」原則，而這亦是香港經濟持續發展的最重要基礎。穆迪有關香港公共政策的制定和落實的評論，純屬臆測，缺乏理據支持。

陳茂波認為，穆迪忽略了香港擁有的良好經濟基礎，穩健銀行系統，完善的金融監管制度以及健康的財政狀況。這些條件均令香港有能力應對外圍環境變化帶來的挑戰。事實上，隨着全球經濟環境繼續改善，外部需求轉強，香港經濟在今年第一季較去年同期實質顯著增長4.3%，保持自去年第二季開始呈現的向好勢頭。同時，勞工市場繼續處於全民就業狀態，總就業人數在第一季再創季度新高；營商氣氛好轉，內部需求亦保持強韌。

他又指，中國作為世界第二大經濟體，近年一直是全球經濟增長的最主要動力，去年對全球經濟增長貢獻超過三分一。中國經濟今年以來表現穩中向好，第一季按年增長6.9%，經濟結構改革持續取得成效，內地經濟的增長模式邁向更多由內需和服務業帶動，朝可持續的方向發展。政府當局也具備足夠的政策空間應付未來的挑戰。