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香港流動通訊頻譜900兆赫及1800兆赫，使用期限分別在2020年及2021年屆滿，就此頻譜是否重拍，通訊事務管理局辦公室(通訊辦)早前已多次與香港電訊(06823)隔空開火。通訊辦早前已展開第二輪諮詢，詢問公眾及業內人士有何看法，而今日為提交回應的最後限期。

香港電訊董事總經理艾維朗選擇在今日再次開火，他直指政府未有提供充足頻譜及清晰路線圖，供電訊商籌劃未來發展，多次強調此舉是「這是可恥」。他直斥現時頻譜管理制度已壞掉，「政府只是袖手旁觀」，無視其他國家提供更多頻譜做法，勢令本地電訊市場落後於人。

艾維朗除了重申要政府增加頻譜供應、引入自動續牌及頻譜交易外，更提出應該改革頻譜使用費制度。由過去以拍賣，亦不應以頻譜數量多寡來決定費用。制度應改為按電訊商收入為基準，收取一定比例的費用，此舉可以防止拍賣價過高，提高營運成本及質素之餘，相關開支亦會轉嫁至消費者身上。

「若政府很貪婪，即使改制後，收費比例訂得太高，亦與目前情況沒分別。」艾維朗希望政府可以訂立一個合理水平，並以地主為比喻，政府透過「出租」頻譜，以獲得使用費。至於，頻譜使用權如何流轉，則成立頻譜交易市場，讓電訊商或其他潛在投資者交易。

市傳和記電訊(00215)有意出售固網業務，艾維朗稱，香港電訊滿意目前情況，無意在香港收購。