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金鐘太古廣場擁有人擬興建行人天橋，以連接太古廣場與毗鄰海富中心的另一條現有行人天橋，向政府申請豁免補地價，獲行政會議批准。

發展局發言人表示，擬興建的天橋可解決現時區內缺乏地面連接的情況，讓相當數量每日往返工作地點的市民使用，亦可提高整個地區的行人暢達性和聯繫度。

政府指出，申請人須承擔有關行人天橋的興建、管理及保養責任和相關支出，並且在未來建成的行人天橋提供24小時開放的免費公共無障礙通道。申請人亦需另行處理天橋的設計、視覺評估及技術可行性等事宜。