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今日 12:35 香港財經 時事脈搏

黃錦星:認真考慮引入95辛烷值汽油

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環境局局長黃錦星表示，局方在油站用地重新招標時，會研究如何在租契條款中，列明油公司需供應95辛烷值汽油，更清楚顯示油價及優惠的要求。

黃錦星在立法會會議回應議員質詢時表示，環境局會與其他部門合作，監察是否有需要增加油站用地，亦會認真考慮競委會建議，引入95辛烷值汽油供消費者選擇，以及改善油站招標制度。但他強調促進新競爭者加入市場，需投入大量成本，興建新油倉庫或輸油管，對環境亦帶來重大影響，必需慎審考慮。

民建聯李慧琼對局方回應感到失望，指政府未有處理油價長期加快減慢的情況。

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