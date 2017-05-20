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今日 10:31 香港財經 時事脈搏

港九工團代表請願要求國泰縮減裁員規模

國泰航空(00293)宣布，裁減大約600名公司總部員工，作為企業精簡轉型的一部分。港九工團聯合總會早上在國泰城門外請願，要求國泰縮減裁員規模。

工會代表在國泰城外拉起橫額，並舉行簽名行動，邀請國泰員工聯署。

工會指，公司去年虧蝕大部分因為油價對沖，以及高層人員決策問題。該會期望，透過內部人手調配，減少裁員對基層員工的影響，並應向員工解釋裁員原因。

國泰航空去年錄5.75億元虧損，燃油對沖錄得虧損近85億元外，經濟滙率環境及其他航空公司開辦航線競爭等因素令收入減少。

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