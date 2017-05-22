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國泰航空(00293)宣布，裁減大約600名公司總部員工，作為企業精簡轉型的一部分。

是次重組改動將會影響國泰集團位於香港總部的員工，包括中高級管理層及非管理人員職位。國泰航空將裁減約190個高級及中級管理職位，佔集團25%的管理職位，以及約400個非管理人員職位，佔國泰集團相關職位18%。

大部分受影響員工將於今日及未來一個月收到有關職位調動或停職通知，大部分重組變動將於2017年底前完成。

所有在新架構下職位被裁減而需要離職的員工可得到離職補償，包括最多額外12個月的薪金、延長的員工醫療福利，包括輔導及支援，以及額外及延長的旅遊福利。國泰航空亦會為相關員工提供求職及工作申請支援以及面試訓練。

集團稱，是次裁員並不影響任何前線地勤員工、機師、及機艙服務員。

國泰航空行政總裁何杲表示，為着業務未來發展及顧客，必須作出這艱難決定。又稱，旅遊習慣及顧客期望的轉變、競爭激烈的營商環境、充滿挑戰的企業展望，實在有需要作出重大的改變。何續指，這是集團業務轉型的第一步，會繼續投資，為旅客提供更優質體驗，及探索嶄新方式去滿足顧客真正期望及需要。何指，展望未來，國泰全新的架構將更精簡。

此外，為配合公司架構重組，國泰亦會重組其貨運部門，貨運部董事職位將會被刪除，以精簡部門架構。其商務及策劃隊伍會向商務及貨運董事滙報，由顧客及商務總裁統理。貨運服務隊伍則向航空服務董事滙報。