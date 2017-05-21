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今日 17:17 香港財經

工聯會建議積金局加強檢控和調查拖欠強積金供款投訴

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工聯會批評，積金局未有妥善跟進僱主拖欠強積金供款的投訴，又指投訴人不願作證便不會檢控的做法，是縱容僱主違法，建議積金局加強檢控和主動調查，將屢次違規的公司和僱主資料，列入「黑名單」。

工聯會指出，積金局每年收到僱主拖欠供款的投訴超過3000宗，但檢控數字在近年卻大幅下降，質疑部份個案可能被積金局的檢控程序規限，未能提出檢控，損害勞工權益。

勞顧會勞方成員鄧家彪指出，工聯會曾接獲多宗涉及運輸業界被僱主拖欠供款的投訴，更有投訴人投訴後遭解僱，認為積金局未能針對部份違法行為執法，會影響阻嚇力。

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