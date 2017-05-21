香港財經

繼財政司司長陳茂波，發展局局長馬紹祥亦發表網誌談及本港參與「一帶一路」。他認為本港建築工程業界善於面向國際，且信譽良好，擁有優秀和國際化的專業服務團隊及跨國界專業人才，以及全球化的商業及人際網絡。

他強調本港業界不論在市場開拓、項目管理、與國際接軌等方面都具備相當經驗，期望業界能藉着「一帶一路」倡議的機遇，一同大力開拓沿線基建市場，使香港成為高端專業服務平台。

馬紹祥指出，回歸以來香港受惠「一國兩制」優勢，憑藉業界主動和努力、《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)、廣東先行先試、以及自由貿易試驗區等措施，至今已經有約1500名香港專業人士透過CEPA框架下的專業資格互認安排獲得內地的相關專業資格，跨境服務的開放措施亦已由廣東拓展至廣西和福建，期望這些措施能提升至更高更廣闊的層面，並將香港的技術和經驗帶到沿線國家基建項目上。

他表示，香港不少工程顧問公司在過往十多年已累積不少參與「一帶一路」沿線國家或城市基建項目的寶貴經驗，工程類型繁多，包括：鐵路、公路和橋樑、機場、港口和碼頭、供水和排污、能源項目、城市規劃和環境評估、項目管理和顧問服務等。提供的專業服務範疇亦由項目的可行性研究，延伸至工程設計及工程監督。近年，香港本地的建築公司亦擁有多項參與不同地方基建和發展項目的成功例子，包括：新加坡、印度、沙地阿拉伯、杜拜等地的公路、鐵路、機場、商業和住宅工程。因此推動「一帶一路」已有成功的例子，絕非空談。他十分高興香港專業服務業在國際社會上，獲得良好的口碑。

他指出，「港鐵學院」於上月與印尼雅加達捷運簽署了備忘錄，為印尼首個地下鐵路項目擔當顧問，並提供培訓服務，反映彼此增加了解，商機就在眼前。而發展局和「專業服務業工作小組」將繼續與香港貿易發展局及經濟貿易辦事處合作，物色其他合適的「一帶一路」沿線地區進行類似考察，讓業界可以尋找更多機遇。

此外，發展局與國家商務部及住建部保持緊密溝通，爭取香港業界擕手與內地企業參與「一帶一路」建設項目。早於2015年，在國家商務部的支持下，兩家香港建築相關專業顧問公司便分別參與國家在尼泊爾和柬埔寨的兩個援外建設項目，協助提供具國際水平的工程監理服務，當局將繼續向商務部爭取給予香港顧問公司參與更多和不同類型工程項目的機會，並且擴大服務範圍，希望進一步提供從工程策劃至完工的「一條龍」服務。