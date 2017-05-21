香港財經

財政司司長陳茂波發表網誌，講述自己參與「一帶一路」國際合作高峰論壇，又表示本港優勢不止金融業。

他指出，行政長官梁振英在「資金融通」專題會議介紹香港憑「一國兩制」的獨特優勢，作為中國的國際金融中心，在推進「資金融通」上扮演重要角色。金管局總裁陳德霖在小組討論環節，介紹金管局去年七月成立的IFFO(基建融資促進辦公室)，讓香港發揮獨特的橋樑角色，引導資金投向具有回報價值的項目，填補區內基建項目的「資金缺口」。

他認為，除了金融範疇，本港在會計、法律、工程、管理、建築等行業均有大量優秀和具國際經驗和視野的人才，專業服務界擁有全球化的商業及人際網絡，特別是在和中國企業合作方面，更擁有其他地方難以比擬的優勢。香港絶對有能力成為「一帶一路」高端專業服務平台。

陳茂波表示，不少人仍然覺得「一帶一路」很遙遠，認為只是政治口號，並不能為香港帶來實際益處。他指出，香港公司參與「一帶一路」建設絕非空談，近年已累積了不少在「一帶一路」沿線國家或城市基建項目的寶貴經驗，本港人才可提供多元化的服務，由項目的可行性研究、技術支援、設計、建造、工程監督和管理以至營運。

現在柬埔寨、印度和斯里蘭卡的機場；泰國、越南和波蘭的電廠；甚至遠至孟加拉的垃圾處理系統、烏克蘭的商廈建築、格魯吉亞的風電場、沙地阿拉伯的地鐵、阿聯酋的人造島嶼工程，香港的設計和顧問專業團隊也有參與其中。另外，香港企業也有份參與營運在埃及、土耳其和希臘的集裝箱碼頭，而本地的物流公司也已經打入俄羅斯、中亞和東南亞的市場，為當地的電商和客戶提供服務。

他指出，政府會繼續加強和「一帶一路」沿線國家的聯繫和合作，幾年來高層官員率領代表團到訪過不少相關國家；而去年五月和貿發局舉辦了「一帶一路」高峰論壇後，今年九月將再次舉辦高峰論壇。同時，貿發局會繼續在其主辦的研討會和博覽會中加入「一帶一路」環節；政府駐海外的經貿辦、貿易發展局和投資推廣署的網絡，會推廣香港在金融、投資、專業服務、貿易、物流、文化、創意、創新和科技等方面，香港所能夠發揮的獨特的「超級聯繫人」作用。