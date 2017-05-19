香港財經

樓價持續上升，政府為壓抑樓市，金管局決定推出三項逆周期措施調控樓市，即時生效。

金管局總裁陳德霖表示，第一項為採用「內評法」計算資本充足比率的銀行，將新造住宅按揭貸款的風險權重下限，由現時的15%提高10個百分點至25%。

第二項是涉及多於一項按揭貸款的申請人，供款入息比率上限下調一成、適用的按揭成數上限亦下調一成；三是將收入來自香港以外地區的借款人，除根據現行要求將適用的按揭成數上限下調一成外，同時亦要將適用的「供款與入息比率」上限下調一成。

陳德霖表示，今年2月起，本港樓市有再次轉趨活躍跡象，加上按揭競爭激烈，美元利率正常化已展開，但香港按揭利息沒有上升，甚至反而下降，因此有必要推出3項逆周期按揭監管措施。

他稱，本輪措施是針對兩類較高風險按揭貸款人士，包括有多項按揭貸款人士，以及主要收入來源非香港的貸款人士。

陳德霖提到，目前香港面對外圍環境不確定性，樓市周期受不同因素影響，隨着美國利率逐漸正常化，香港的利率最終會跟隨上升。置業不單是人生的重大決定，亦是一個大額的槓桿財務交易。市民應考慮未來一段長時間經濟及市場環境，尤其是按揭利率可能出現的轉變，在作出買樓決定時，應該量力而為，審慎管理風險，不要過度借貸。

他認為，今次措施「唔多唔少對樓市有影響」，但樓市指標非單是銀行融資，亦有其他因素影響，包括樓宇供應、經濟及外圍環境變動、市場氣氛等都會影響樓市。金管局的職責是注意樓市風險管理，當過熱風險提升，在適當時會推出措施。

他指出，銀行本身資本充足率較高，措施推出會令銀行對新造住宅按揭資本需求增加，但直接影響按揭業務及成本，也很視乎銀行資金成本及資本充足率，因此難一概而論對銀行按揭業務有何影響，但強調總體會令銀行資本充足率及抗震能力提高。

陳德霖重申，每次推出一些逆周期措施，金管局都很小心作出平衡，香港很多人有置業希望，會盡量不影響他們的置業計劃，強調措施的推出是幫助銀行風險管理。

他又稱，多於一個按揭申請新貸款佔比約20%，比例不低。至於來自香港以外收入的借款人的按揭佔整體貸款批核的比例不高，只有約2%，但見近期數字有上升趨勢，所以要防患未然。當周期逆轉時，金管局將會放寬相關的措施。