國際財經 香港財經

德勤表示，新國際保險合同會計準則的實施成本估計達30至40億歐羅，金額之大相當於此前歐盟業界實施第二代償付能力監管規則的相關成本。

國際會計準則理事會(IASB)今天發布《國際財務報告準則第17號》(IFRS 17)，旨在提供一套統一的國際記帳標準，讓投資者更容易解讀和比較不同管轄區的保險企業的財務狀況和業績，作為應對保險業賬目為一「 黑匣子」的批評。

新準則將於2021年1月1日生效，全球450家上市保險公司將受影響，而他們所管理的資產共計13萬億美元。

德勤全球國際財務報告準則保險行業領導人Francesco Nagari表示，新準則的實施需要投入大量資源，保險公司需對其精算和財務報告流程、系統和資料做出重大調整，此舉將使得眾多保險公司承擔相關實施成本，整體金額估計達30至40億歐羅。

德勤認為，壽險公司所需的投入將高於財產保險公司。壽險保單涉及的保障期間較長，加上壽險保單普遍附有期權和擔保收益，因此將需要一系列更為細緻的會計和精算數據。

新準則對保險負債的計量，將反映市場利率及保單持有人的保證利益所產生的影響，保險收入將於保障期間內有系統地確認；而保險合同的預計利潤，將在財務報表中明確並單獨列為保險負債的其中一組成部分。