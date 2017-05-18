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鷹君集團(00041)羅氏家族爭產疑雲愈演愈烈，正看顧羅老太羅杜莉君的二子羅旭瑞出席富豪產業信託(01881)股東會後會見傳媒就近日的是是非非現身説法，其後羅老太更現身酒店大堂，與二女羅鴻璇見面及等候安排午膳。現年97歲的羅老太表面上神智清晰，惟舉止緩慢，並向傳媒示意聽力不太好，沒有回應傳媒提問。

關於羅老太入稟控告滙豐信託，羅旭瑞表示，不能透露太多內情，而羅老太是經過審慎考慮才作出有關決定，要求信託聽從她的意願，「違背佢嘅意願，所以告。」他稱，有公開資料顯示，羅老太有意取回資產再作安排；絕對不可能出售鷹君來分賬，鷹君以羅鷹石及杜莉君命名，羅老太很注重家業。

對於鷹君曾有意出售主要股權，他指已是多年前的事，過往曾聽羅老太提及。他又認為，以爭產來形容事件一點也不恰當，羅老太做事有她的大原則，要對家庭整體最有利，是經過深思熟慮，並非衝動決定。家族成員有矛盾才會醞釀成現在這樣，「挾母親」一説是大笑話。

羅旭瑞強調，不想標籤自己是哪一個陣營，主要是想幫助羅老太，並維護整個家庭，羅老太亦心中有數。細節不便多講，有法律程序，講得多對事件沒有幫助。相信最終可解決問題，達成大家接受的結果。對於羅嘉瑞稱對羅老太入稟感到意外，羅旭瑞透露，家族成員有討論過入稟事宜，不解為何羅嘉瑞這樣説。

他又指出，信託內的資產大部是羅老太名下，她不滿意信託不聽從指示。「冇勝算唔會做，有法理公理情理才會贏。」羅老太有她的權利，相信她會有合理安排，會很公道，是對大家最好的安排。她隨時鐘意點就點，開心最重要，家人希望珍惜每個時刻，不想子欲養而親不在。

問及所佔的遺產分配權益，羅旭瑞稱，作為酌情受益人，可由父母安排，未有深入研究條款，而他也有個人事業、公司、資產，遺產佔其財產比重不多，也不想過問太多。

對於六子羅啟瑞被否決連任鷹君董事，羅旭瑞表示，事件較遺憾，羅老太很不開心，希望能和洽收場，他個人也略知內情，但不便透露。羅旭瑞又稱，羅老太希望他有能力幫手處理家族情況，希望各人心平氣和，她老人家很疼愛每一個子女，雖然年紀大但頭腦清醒好精明，適當時候希望她可以見大家。他稱，羅老太生活安好最重要，他問心無愧。羅老太現時想搬去邊，點都得，住哪一間富豪酒店也會是貴賓。

有報道稱，三子羅嘉瑞回港接掌鷹君，是因為在海外讀醫不開心，羅旭瑞稱，已經很久歷史，很多人知情，是事實，好多資料可以查證。不想參與家族爭吵，過往很多是是非非也沒有回應，清者自清。