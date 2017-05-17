香港財經 港股直擊

近日爆出疑似爭產風波的鷹君(00041)羅氏家族，身兼三間世城系上市公司主席的羅旭瑞發表聲明，首先感謝各媒體對其及母親羅杜莉君連日來的關注。

羅旭瑞指出，就某些傳媒報道指其「挾媽媽」，但實情是其母親向他及其他兄弟姊妹表示她於家中住得不開心，較早前，因很多時有人到她家來嘈吵和騷擾，使她無日安寧，所以臨時想轉個地方清靜一下。

他表示，作為兒子必定盡其所能協助媽媽作最好的安排，所以早前她開始於富豪酒店集團旗下酒店入住，故有關媒體所指他「挾媽媽」之說絕對是歪曲事實。

另外，就有關「媽媽被人隔離」及「不知去向」之說，羅旭瑞稱，雖然他母親年事已高，但頭腦仍然十分清醒。她從來都是一個非常自主的人，她喜歡去哪兒吃飯、想見任何人均由她本人決定，無任何人可支配她。近兩星期媽媽於旗下酒店入住終可享受舒適及安寧的生活。

事實上，期間常常有很多家族大小成員前往探望，盡享天倫之樂，在沒有被騷擾的環境下覺得很舒適及開心。媽媽一向都是自由出入，隨時想見或不想見何許人都跟從她本人的意願，根本不存在任何被人帶走或不知道去了哪裡的可能，所以外界報道稱她被人隔離或不知去向實屬無稽之談。

至於家族多年來的恩恩怨怨，他認為，清者自清，是非黑白，公道自在人心。各方面會於適當的時候再作交代及澄清。