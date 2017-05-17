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發展局局長馬紹祥表示，中環美利道地皮以高價成交，反映中環與金鐘一帶的甲級寫字樓需求相當大，因此政府將繼續改劃金鐘廊，在項目成熟時會推出市場，亦會為中環第3號地皮近海傍地方進行改劃。

此外，政府會在將軍澳及九龍西興建新大樓，將灣仔3座寫字樓舊有的辦事處搬遷，預料可騰出17萬平方米樓面面積，紓緩對甲級寫字樓的需求。

被問及是否獲候任行政長官林鄭月娥邀請加入新政府，馬紹祥表示，曾經與林鄭月娥討論，但強調目前未有任何規劃，不便評論，冀外界留空間予林鄭月娥決定。