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今日 19:11 香港財經

人行與金管局為港資管公司辦交流會

人民銀行與金管局今日在北京為香港的資產管理業界舉辦交流會，內容涵蓋中國銀行間債券市場、人民幣國際化及內地其他宏觀經濟議題。

金管局發言人表示，交流會再次顯示憑藉香港與內地及國際市場的聯繫，以及對兩者的認識，能夠使兩者的關係更為密切。

交流會的參與者包括20多間在香港設有固定收益業務的私營及公營機構資產管理公司及資產所有人的代表。是次交流會由人行研究局副所長卜永祥及金管局助理總裁(外事)李永誠主持。參與交流會的其他內地有關當局包括中國財政部、國家稅務總局等。

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