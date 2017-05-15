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鷹君集團(00041)已故創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君，去年底入稟要求撤換家族基金信託人，上周羅啟瑞遭踢出董事會，引爆爭產疑雲，昨日更爆出羅嘉瑞、羅鷹瑞探阿媽受阻事件。本報獲得兩張羅鷹石太太(羅老太)手持寫給羅嘉瑞的家書，家書內容如下：

嘉瑞：

我從報章得悉你向傳媒聲稱我入禀法庭告滙豐信託是受人影響，我自己連入禀法庭告滙豐信託都不清楚。你又聲稱我給人帶走，未知去向。

雖然我年事已高，但我的頭腦仍然十分清醒。你作為我的兒子應該好清楚。你在不同的事上經常向我請示，尋求我的意見、同意。你亦應該知道我告滙豐信託的因由。我自上年開始一直要求你支持我，不要違背我與你父親的共同意願，只是你一直未有遵從。我不明白你為何會對傳媒聲稱你對我入禀法庭告滙豐信託感到突然。

在過去兩個星期，我暫時…………，常到我的住所嘈吵，令到我無日安寧。我這兩星期到一間酒店暫住，每天不用受到你們的煩擾，可以暫時享受生活，輕鬆自在。

我特在此鄭重澄清，入禀法庭告滙豐信託是我個人的意願，我並未受到任何人影響。我亦沒有被脅迫搬離山頂住所。你在傳媒面前質疑我入禀滙豐信託的決定實為不孝，亦對其他兄弟姊妹不公平。

你不要刻意歪曲事實，製造虛假的輿論，損害我的名聲。

羅杜莉君

相片中有羅老太的簽名，羅老太的發言人余振聰確認，這封是羅老太寫給羅嘉瑞的家書，簽名亦是羅老太本人。他不清楚為何會有相片落到傳媒手中。據他了解，家書是在鷹君股東會否決羅啟瑞重選為董事的議案，即羅啟瑞遭踢出鷹君董事局當日，羅老太即找律師草擬信件，信件是在律師及醫生的見證下草擬的。

羅老太原打算以公開信形式發表此家書，但其他羅家成員希望以和為貴，故改為以書信形式寄給羅嘉瑞，據他理解，信件已寄出。

有消息指，羅嘉瑞及羅鷹瑞連同多人，昨日早上九時帶同鮮花及蛋糕到富豪酒店探訪羅老太，慶祝母親節，由於不知羅老太所住房間，一度遭保安阻止，最後二人和保安一同乘電梯上樓，逗留30至40分鐘後才離去。消息指二人感到欲見母親困難重重，疑母親遭人禁錮。

余振聰對禁錮說法有所保留，他表示，羅老太近日行動自如，沒有僱用保鑣，僅有兩名工人陪伴，協助推輪椅，「沒有人能阻擋佢去邊」。他亦指羅老太一直不是住在富豪酒店，近期因跌傷，所以才要坐輪椅。