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今日 12:24 香港財經 時事脈搏

馬紹祥:在其他合適海濱用地作各種新嘗試

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發展局局長馬紹祥發表網誌稱，希望鼓勵更多團體在中環海濱舉辦不同類型的活動，以善用這片大型的戶外空間，並會繼續在其他合適的海濱用地作各種有趣的新嘗試。

馬紹祥表示，中環海濱活動空間有別於一般由政府撥款、設計、興建和管理的海濱長廊，這是政府在利用海濱用地作多元化用途的其中一項新嘗試。在2014年，經過公開招標，向私人營辦機構批出為期三年的短期租約，將中環這片海濱用地作舉辦活動用途。

他指出，短短三年間，不同團體在中環海濱場地已舉辦近180項活動，共吸引了400萬人次參加。有見這個優化海濱的短期用途項目獲得公眾歡迎，而中環新海濱東面部分用地在未來三年仍有基建工程，在獲得中西區區議會和海濱事務委員會的支持後，重新進行公開招標，並已批出新租約，延續中環海濱活動空間的短期用途至2020年中。

他表示，為加強場地在支援社區方面的角色，在新租約中加入額外的條款，要求營辦機構推行社區外展工作，例如透過慈善團體派發免費門票或提供其他便利安排，讓更多不同階層的市民有機會參與活動。

馬紹祥指出，吸納了由私營機構參與短期用途的經驗，會繼續在其他合適的海濱用地作各種有趣的新嘗試，並且努力配合社區的需要，務求讓公眾在享用海濱時有更多元化的選擇。

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